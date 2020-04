Perinetti: "Stavo per portare Mancini e Cannavaro alla Roma"

Radio Musica Television - L'ex dirigente di Roma e Genoa tra le altre squadre, Giorgio Perinetti, ha parlato all'emittente radiofonica: "Trattative migliori portate a termine? Più che quelle portate a termine, si ricordano i colpi mancati. Una volta stavo per portare Mancini alla Roma di Eriksson che poi non si è concretizzato, stessa cosa per Cannavaro alla Roma. Ho favorito la cessione di Ancelotti dalla Roma al Milan, inizialmente sembrava un affare ma poi è esploso ed è stato uno dei punti di riferimento del Milan di Sacchi. Ce ne sono tante che ricordo, e le trattative sono sempre uniche, ma lo spirito che ci deve incoraggiare è che la migliore operazione sarà la prossima".