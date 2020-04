Osvaldo: "Sono arrivato a Roma, guardavo Totti e non ci potevo credere"

TNT SPORTS LA - Pablo Daniel Osvaldo, ex giocatore della Roma e attualmente in forza al Banfield, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla propria carriera, ricordando in particolare la propria parentesi in Italia con la maglia giallorossa. Ovviamente non poteva non parlare dell'incontro con Francesco Totti. Queste le sue parole. “Sono arrivato a Roma, guardavo Totti e non ci potevo credere. C’è voluta solo una una settimana ed era già un amico, un ragazzo di quartiere, proprio come te”.