Osvaldo: "De Rossi sarebbe voluto rimanere al Boca ma è dovuto tornare a Roma per un problema familiare"

FOX SPORTS - Osvaldo ha parlato all'emittente sportiva dell'esperienza di Daniele De Rossi al Boca Juniors: "Sarebbe voluto rimanere ancora un po’, ma è dovuto partire per un problema familiare che ha avuto. È stato un peccato, perché tutti volevano vederlo ancora un po’, ma non è successo. Il tifoso del Boca è riconoscente verso tutti i suoi giocatori, ecco perché sono i migliori in Argentina e nel mondo. Il mio problema era personale con Guillermo, che mi ha preso di mira. La verità è che giocare nel Boca è stato un sogno divenuto realtà, ma ormai è il passato".