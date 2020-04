Niente sport? Tutti i modi per trovare una distrazione online

Il calcio è fermo ormai da oltre un mese, da quel Sassuolo-Brescia che ha di fatto visto

cadere il sipario sul campionato di serie A. Il Coronavirus ci ha tolto praticamente tutto, in

particolare a chi come noi segue il calcio e lo sport in maniera spasmodica, come se fosse

qualcosa in più di una semplice passione o di un hobby da seguire. E considerando sia

l’allungamento dei tempi per riavvicinarci poco per volta alla normalità, sia le difficoltà che

si stanno vivendo in altri Paesi europei e mondiali, lo stop potrebbe prolungarsi ancora un

po’.

La Federazione e la Lega di serie A stanno provando a lavorare per la ripartenza del

massimo campionato. Con ogni probabilità, se accadrà, si giocherà a porte chiuse per

assegnare lo scudetto e tutti gli altri traguardi, come la qualificazione alle coppe europee

(con la Roma ancora in lizza per il quarto posto che vale la Champions) e i tre posti che

porteranno nel purgatorio della serie B. Ma nel frattempo, tutti gli appassionati di calcio e

di sport possono provare a distrarsi in qualche modo.

Le soluzioni non mancano, fermo restando che bisogna restare a casa fin quando il

Governo non darà il via libera per uscire, anche se resteranno alcune restrizioni. Ma

andiamo a vedere cosa si può fare per tenere la mente occupata in questi giorni senza

sport e con la nostra passione per il momento sopita.



Si può giocare online

Un modo per tenersi impegnati, in mancanza del nostro gioco preferito, è legato proprio ai

giochi che si possono fare online. Seduti davanti al nostro computer, oppure comodi con il

nostro smartphone o un tablet tra le mani, non mancano i giochi che si possono fare sul

web. Ad esempio i giochi da casino online che sono presenti ormai su ampia scala nel

mercato italiano. D’altronde lo sappiamo bene, i casino online e i siti di scommesse e di

gaming hanno rappresentato a lungo gli sponsor principali delle nostre squadre.

Sono davvero tante le soluzioni per giocare online ai giochi che, per il momento, non sono

disponibili nelle strutture “terrestri”. Vedere la pallina che gira sulla roulette potrebbe

provocare una certa adrenalina tra gli appassionati, così come le carte che al tavolo del

blackjack possono provocare una nostra vittoria o una sconfitta. E poi c’è il poker online,

divenuto sempre più uno dei passatempi preferiti dagli italiani davanti al PC. Per non

parlare del bingo, che di questi tempi può diventare anche un modo per trascorrere

qualche minuto in compagnia dei nostri amici virtuali.

E poi ci sono tutti i giochi online che si possono fare attraverso il nostro browser, ma anche

con una consolle. In particolare è possibile sfruttare proprio la nostra consolle per giocare

online con i nostri amici. Avete presenti quelle serate in cui ci raduniamo in casa e

decidiamo di darci dentro a suon di partite a FIFA? Chiaramente non c'è lo stesso

trasporto e non c'è quello spirito di competitività dato dalla presenza a casa dei nostri

migliori amici, ma la possibilità di sfidarsi online con le nostre squadre preferite può

mettere un po' di pepe a una serata.



Spazio allo streaming

Sei stanco di giocare ai videogiochi o di fare delle partite a poker online? Puoi restare

comunque davanti al tuo pc o a un tablet, ma per guardare qualcosa di carino e che ti faccia staccare un po’ la mente. Allora basta collegarsi ai migliori siti che offrono film in

prima visione, ma anche le stagioni delle tue serie TV preferite, per riuscire a trascorrere

qualche ora sul divano ad appassionarti con scene di azione oppure sketch divertenti.

Ma se nemmeno Netflix dovesse riuscire a soddisfare i tuoi desideri, perché magari ti sei

perso una trasmissione in TV e vuoi recuperarla, ecco che proprio sui siti delle principali

emittenti televisive italiane è possibile farlo. Ormai i servizi on demand di Rai e Mediaset,

per fare un paio di esempi, sono disponibili su tutti i dispositivi per consentirti di guardare

gli episodi delle fiction più belle oppure trasmissioni di cultura, di informazione ma anche

ricche di comicità.

Insomma, il tuo ventaglio di scelte per scoprire come trascorrere del tempo in quarantena

è davvero ampio. Ovviamente la maggior parte delle alternative è fondamentalmente

legato al mondo dell’online. Non neghiamo che la lettura di un buon libro o imparare a

cucinare qualche piatto può essere altrettanto interessante. Perciò, a te la scelta!