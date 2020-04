Menez: "Totti il giocatore che mi ha stupito di più, in campo era impressionante ed era una persona molto aperta"

Torna a parlare Jeremy Menez, ex calciatore della Roma oggi al Paris Fc. Al francese, durante un'intervista, viene chiesto quale fosse il giocatore che più di tutti lo avesse stupito, e Menez non ha dubbi:

Il giocatore che più di tutti ti ha stupito?

Ce ne sono diversi. Ma dirò Francesco Totti. Arrivo a Roma, ho 21 anni (nel 2008), vedo Francesco Totti, il giocatore che ho visto su L’Equipe ogni settimana, il re della città eterna. Ho scoperto una persona molto semplice, di grande classe. E mi ha preso subito sotto la sua ala protettrice, così come i suoi genitori. Abbiamo instaurato un vero rapporto di amicizia: mi faceva troppo ridere. Mi ha subito messo a mio agio, era una persona molto aperta. Abbiamo sempre giocato a poker con la squadra, ci siamo divertiti. Poi in campo Totti era impressionante, metteva tutti in porta con un tocco. E mi coinvolgeva. Gli piaceva giocare con me.

(france football)