Liverani: "Quando andai via dalla Lazio la Roma provò a prendermi"

SKY SPORT - L'attuale allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ai microfoni dell'emittente televisiva ha raccontato un retroscena sulla sua carriera da calciatore, legato alla Roma: "Ero vicino alla Juventus, ci doveva essere uno scambio con O’Neill che però non accettò di andare a Perugia così mi trasferii alla Lazio. Quando andai via a parametro zero dalla Lazio scelsi la Fiorentina, ma la Roma provò a prendermi".