LIVE - Coronavirus, Spadafora: "Iniziamo a pensare alla prossima stagione". Calciatori in rivolta per il divieto di allenamenti collettivi. Dybala ancora positivo

Nonostante le possibilità di riprendere il campionato in Italia si siano affievolite ulteriormente dopo le dichiarazioni del Ministro Spadafora, i vertici del calcio italiano non sembrano volersi arrendere all'evidenza e cercano in ogni modo una scappatoia per ricominciare a giocare. Intanto l'Aic è in rivolta dopo la decisione che vieta ai calciatori di ricominciare ad allenarsi all'interno dei centri sportivi:

LIVE

12.00 - Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è risultato positivo per la quarta volta al tampone per il coronavirus. L'argentino, in isolamento volontario dall’11 marzo insieme alla fidanzata, è al suo trentanovesimo giorno di malattia.

11.30 - L'Associazione italiana calciatori è in rivolta per la decisione che vieta ai calciatori di ricominciare ad allenarsi all'interno dei centri sportivi. Queste le parole del presidente Tommasi: Non le troviamo un senso. Non sto parlando della ripresa della stagione appesa a tante incognite ma della possibilità per i giocatori di allenarsi individualmente in strutture dove sono controllati. Per il calciatore il ritorno alla giusta forma atletica dopo questo stop obbligato è un passaggio necessario e utile anche ad evitare infortuni e per essere pronti per iniziare il 18 maggio gli allenamenti di gruppo”.

10.00 - Il Ministro dello Sport Spadafora interviene ai microfoni di La 7 per parlare dell'eventuale ripresa del campionato, smorzando l'entusiasmo di chi si aspettava un segale di apertura: "I presidenti di Serie A dovrebbero cominciare a pensare a come far ripartire la prossima stagione. La possibilità di ripresa appare sempre più stretta. E’ ora di cominciare a pensare a un piano B” . Bocciatura anche per il protocollo proposto dalla Commissione Medica della Figc: "non è attuabile dal comitato tecnico-scientifico, che entro questa settimana darà un esisto definitivo sulla possibilità di riprendere gli allenamenti".