L'esodo da Juve e Inter trasforma la Lazio nella squadra da battere

Oggi nell'assemblea di Lega in videoconferenza si discuterà con l'Aic degli stipendi dei giocatori e si cercheranno soluzioni per la ripresa. La frangia capitanata dai presidenti di Lazio e Napoli, Lotito e De Laurentiis, da tempo spinge per tornare ad allenarsi già a metà aprile. Un vantaggio non da poco, soprattutto per la Lazio, in piena lotta scudetto. Per il biancoceleste, inoltre, non ci sarà bisogno di quarantene preventive e potrebberiprendere immediatamente a far lavorare i giocatori in piccoli gruppi.

Nell'assemblea di oggi verrà, inoltre, consigliato ai vari club di cominciare a far rientrare i calciatori in Italia. Il piano è quello di dare a ogni club almeno 3-4 settimane di tempo per ritrovare la forma fisica prima di riprendere il campionato (verosimilmente non prima di fine maggio).

(Il Giornale)