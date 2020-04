Lazio, Immobile: "I miei primi derby sono stati tranquilli, poi ho capito bene la situazione e c'è stata molta più tensione"

Ciro Immobile, nel corso di una diretta Instagram con Damiano Er Faina, si è soffermato anche sull'importanza dei derby: "I derby del primo anno sono stati più tranquilli per me. Poi dopo ho capito veramente bene la situazione e c'è stata molta più tensione. Quella è una partita speciale, i tifosi ti parlano di quella gara da subito. Tutti vogliono vincerla, e per fortuna qualche soddisfazione me la sono tolta. Sono state tutte stracittadine combattute. Quello del 3-0 con gol mio, Caicedo e Cataldi è sicuramente uno dei più belli in assoluto".