Lazio, Acerbi rivela: "Al fantacalcio punto su Zaniolo, è un giocatore che mi fa impazzire"

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica del club biancoceleste parlando anche di fantacalcio. A chi gli chiede su quale giovane italiano punterebbe per la sua squadra, il laziale non ha dubbi: “A me fa impazzire Zaniolo, è un giocatore forte forte. Ha qualità, forza fisica e ha tiro, inoltre non lo sposti. Anche Tonali è un bel giocatore”. Qualche battuta anche sul suo gol nell'ultimo derby:

"Pensavo fosse fuori o fallo, non me lo aspettavo, pensavo me lo annullassero. Non lo ho sentito proprio come un gol".

(lazio style radio)