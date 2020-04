La sciarpa della Roma sul tg americano: la conduttrice Brennan va in diretta con il giallorosso sullo sfondo (FOTO)

Sono giorni in cui, con le restrizioni agli spostamenti in atto, si entra virtualmente nelle case di vari personaggi, tra cui gli ospiti televisivi. E si scoprono cose inaspettate, come che Morgan Brennan, "co-anchor" della CNBC, custodisca in casa una sciarpa della Roma e che è entrata nelle televisioni di tantissimi americani. La conduttrice, infatti, ha presentato il telegiornale dalla propria abitazione e nello schermo si è notato chiaramente il drappo giallorosso con il nome di Totti. "L’ha messa mio marito prima della diretta: è tifosissimo della Roma!", la sua motivazione.