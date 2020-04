Juan: "Nel 2009 sono stato vicino al Barcellona. Felice alla Roma, peccato non aver vinto tanti trofei"

ESPN.COM.BR - L'ex difensore brasiliano giallorosso Juan, in un'intervista all'emittente sportiva, ha ricordato anche la sua esperienza alla Roma: "Quando ero alla Roma, c’è stata effettivamente la possibilità di un trasferimento. Nel 2009 ci sono andato vicino, dopo la mia prima stagione nella capitale. Ho parlato con il Barcellona (allenato da Guardiola, ndr), ma non è andata bene. Ho avuto dei contatti con l’intermediario dell’operazione, perché c’era una clausola nel mio contratto che mi permetteva di andarmene per una buona cifra. Alla fine non più è successo nulla con il Barcellona, ma sono stato molto felice a Roma, è stato un bellissimo periodo. Ho sempre lottato ai vertici della classifica e giocato grandi partite. Sfortunatamente non ho vinto tanti trofei lì. La cosa più emozionante è stata la possibilità di giocare sempre nelle competizioni europee come la Champions League. È stato molto importante per la mia carriera, perché mi ha fatto maturare molto".

