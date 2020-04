Iturbe: "Alla Roma sono ho trascorso anni bellissimi. Totti e De Rossi i più grandi giocatori con cui abbia giocato"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Manuel Iturbe, ex esterno della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al portale web in cui ha potuto ricordare il proprio passato in maglia giallorossa. L'argentino ha inoltre risposto a quelli che secondo lui sono stati i migliori giocatori con cui abbia avuto modo di giocare. Queste le sue parole.

Hai già giocato nell'Hellas Verona, nella Roma e nel Torino...

Alla Roma sono rimasto molto legato, ho trascorso due anni e mezzo bellissimi. Anche di Verona ho ricordi straordinari: una grande stagione. Un po' meno esaltante l'avventura al Torino, lì sono rimasto solo sei mesi.

Dopo la grande annata al Verona per te si scatena una vera e propria asta di mercato. E la spunta la Roma...

I primi mesi sono stati molto belli, all'altezza delle aspettative. Poi non ho avuto molta fortuna, a causa di qualche infortunio di troppo ma non solo: ammetto che anche io ho commesso degli errori, a volte non c'ero con la testa.

Potendo scegliere: in quale squadra di Serie A giocheresti?

Mi piacerebbe molto tornare a giocare all'Hellas Verona o alla Roma.

Qual è il più grande giocatore con cui hai giocato.

Per mia fortuna, ho giocato con tanti campioni. Ma se devo fare due nomi, dico Totti e De Rossi.

