‘Insieme per Palermo’, Pastore partecipa alla raccolta fondi: “Ci avete accolto come figli, è il momento di restituirvi l'affetto ricevuto”

Anche Javier Pastore partecipa alla raccolta fondi “Insieme per Palermo”. L’argentino della Roma, insieme ad altri suoi ex compagni in rosanero e con il supporto di Fondazione Sicilia, hanno de iso di creare e partecipare a una raccolta fondi volta a supportare le fasce più deboli della città siciliana. Questo il post pubblicato su instagram:

“Insieme per Palermo. Ciavete accolto e trattati come figli, è il momento di restituirvi tutto l’affetto ricevuto. In pochi giorni il numero di famiglie che ha chiesto aiuto alimentare al Comune di Palermo è passato da 600 a 11.000 ed è in continua crescita. Perché il COVID 19 non è solo un’emergenza sanitaria, è anche, e lo sarà sempre di più, un’emergenza sociale. Non possiamo tollerare che sia negato a famiglie e a bambini il diritto fondamentale alla vita, l’accessibilità al cibo per tutti!”