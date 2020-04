Gonalons: «Ritorno al Lione? Vedremo in futuro...»

LEQUIPE.FR - Torna a parlare Maxime Gonalons. L'ex centrocampista della Roma, ora in prestito al Granada, è stato intervistato nei giorni scorsi dalla webtv del quotidiano francese. Nell'occasione Gonalons ha parlato del suo legame con il Lione, non escludendo un ritorno del club di cui è stato anche capitano: “Nostalgia non ne ho, perché questa è stata la mia carriera e il mio destino. Le cose sono andate in questo modo, ma chi mi conosce sa l’importanza che ha per me questo club e tutto l’amore che ho per il Lione. Li seguo sempre da quando me ne sono andato. Ho spesso sentito giocatori o dirigenti della società, lì ho trascorso 17 anni incredibili. Poi ho fatto la mia strada e ho conosciuto altri due campionati stranieri in cui ho vissuto grandi momenti. Il mio futuro? Vedremo cosa mi promette, ma comunque sono contento di vivere ciò che sto vivendo ora”.