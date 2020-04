Four Four Two, la classifica dei migliori giocatori degli ultimi 25 anni: c'è anche Batistuta

Sono 25 i giocatori scelti dalla rivista britannica «Four Four Two» per stilare la classifica dei migliori calciatori degli ultimi 25 anni. Il portiere della Juventus Buffon occupa l'ultimo posto mentre a Messi del Barcellona è assegnato il primo. Il podio è poi completato da Cristiano Ronaldo e da Zinedine Zidane. Nella lista stilata dal magazine c'è spazio per altri tre azzurri: Paolo Maldini e Roberto Baggio chiudono la top ten mentre Fabio Cannavaro figura al 12esimo posto. Ai piedi del podio ecco il brasiliano Ronaldo seguito dal connazionale Ronaldinho, e da terzetto Henry-Xavi-Iniesta. Un altro brasiliano, Rivaldo, occupa l'11esima posizione davanti a Cannavaro, seguito a sua volta da Giggs, Kaka, Rooney, Figo, Batistuta, Cantona, Modric e Busquets. Nelle ultime cinque posizioni ecco quindi Raul, Scholes, Romario, Sergio Ramos e Buffon.

(foufourtwo.com)

VAI ALLA CLASSIFICA