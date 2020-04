FOTO - Roma, anticipazioni su maglie e kit della prossima stagione: torna il lupetto di Gratton sulla seconda divisa

Una novità che farà piacere a molti tifosi: il celebre lupetto disegnato da Piero Gratton farà ritorno sulle maglie della Roma della prossima stagione. Il sito specializzato footyheadlines.com ha pubblicato altre anticipazioni su kit da gara e materiale tecnico della della stagione. Tra le novità che saranno introdotte da Nike ci sarà anche il ritorno del vecchio logo del club giallorosso, che comparirà sulla seconda maglia oltre che sulle tute della nuova collezione.



Nuovi particolari anche sui colori della seconda divisa: 'pale ivory' (una tonalità di bianco più scura) è il colore designato dalla Nike per la maglia. Stesso colore per i calzettoni, mentre i pantaloncini saranno di colore rosso scuro. Un altro segno di 'ritorno al passato' per la Nike, che per la prima maglia si ispirerà al design a tema 'ghiacciolo' della stagione 1978-79.