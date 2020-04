Dzeko cuore d'oro, la video chat con i ragazzi affetti dalla sindrome di Down: "Siete la prova che tutto è possibile" (VIDEO)

Campione in campo, ma anche nella vita. Edin Dzeko torna a far parlare di sé per il suo impegno nel sociale. Il centravanti bosniaco ha infatti pubblicato una parte della videochat intrattenuta con alcuni ragazzi affetti dalla sindrome di down, in un'iniziativa dal nome 'Vita con la sindrome di Down'. Di seguito il commento del numero 9 e capitano della Roma:

"Questa è una piccola parte dell’atmosfera con i membri dell’Associazione “Vita con la sindrome di Down” dell’FBIH. Alla fine ho incontrato questi grandi ragazzi e ragazze, per loro non ci sono confini. Quelli sono solo nelle nostre teste e questi atleti, i grandi Anes, Edna, Aldina, Keno, Theo, Alia, Emma, ​​Sarah, Faruk, Selma, Harun e molti altri, devono essere i nostri modelli. Il loro amore, la perseveranza e volontà, nonostante i problemi che affrontano, sono la migliore prova che tutto è possibile! Oggi è stato un onore far parte della vostra compagnia. Edin vi adora"