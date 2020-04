Del Piero su Totti: "Francesco è stato un campione e non c'era bisogno di parlare tanto in campo, con lui l'intesa era facile"

SKY SPORT - Protagonista dell'appuntamento giornaliero di #CasaSkySport è stato l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero il quale, intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare, ha raccontato del rapporto che aveva con Francesco Totti. Queste le sue parole: "Potrei raccontare molti aneddoti su Francesco Totti, quando abbiamo condiviso l'esperienza in Nazionale. Francesco è stato un campione e non c'era bisogno di parlare tanto in campo. L'intesa è molto facile quando si gioca con un campione del suo livello, perché percepisci subito le vibrazioni giuste. Dovessi fargli una domanda cosa gli chiederei? Visto che siamo cresciuti insieme, con carriere molto simili, come vedeva la figura mia nella Juventus lui che era della Roma. Se leggeva delle similitudini in alcune cose o se leggeva competitività".