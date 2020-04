Dalla Spagna: "Accordo raggiunto tra UEFA ed ECA per concludere campionati e coppe entro agosto"

Il portale sportivo spagnolo avrebbe riportato la notizia secondo cui la UEFA, Union of European Football Associations, e l'ECA, l'Associazione dei Club Europei, avrebbero trovato un primo accordo per portare a termine i vari campionati nazionali prima e le competizioni europee subito dopo, in modo però da non influire sulla prossima stagione. Sono previsti altri incontri per cercare di raggiungere un accordo definitivo, ma l'idea sembra quella di riuscire a portare a termine ogni competizione entro i primi di agosto, in modo da poter ripartire con la nuova stagione 2020/2021 da settembre. Tutte le partite si dovranno disputare rigorosamente in stadi a porte chiuse e non si esclude la possibilità di utilizzare campi neutri per le partite di Champions League ed Europa League.

(cadenaser.com)

