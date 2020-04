Coronavirus: Zappacosta e Florenzi tra i partecipanti della sfida virtuale benefica 'United per l'Italia'

Si torna in campo, anche se virtualmente. Alcuni campioni di calcio, tra cui il romanista Davide Zappacosta e il terzino di proprietà dei giallorossi, ora in prestito al Valencia, Alessandro Flroenzi, si sfideranno dal salotto di casa in una partita a scopo benefico, il cui ricavato sarà destinato per la raccolta fondi in favore della Protezione Civile, impegnata quotidianamente nella lotta contro il coronavirus. L'evento sarà trasmesso domani alle 20.30 su Sky Sport Uno e vedrà di fronte due squadre composte da 11 giocatori ciascuna in cui si affronteranno, in tre tempi da 15 minuti, i veri calciatori protagonisti di questa serata di calcio virtuale, affiancati da due professionisti degli eSports.

(sport.sky.it)

