Coronavirus, Tommasi: "Stiamo cercando di capire se e quando ci saranno le condizioni per ripartire tutelando la salute di tutti"

RAI UNO - Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, dopo aver partecipato nella giornata di oggi all'incontro organizzato tra Governo e FIGC per trovare una linea comune per la ripresa della stagione, ha parlato in serata in merito alla possibilità di ripresa della Serie A. Queste le sue parole: "Stiamo cercando di capire se e quando ci saranno le condizioni per ripartire tutelando la salute di tutti, non solo degli atleti. Non bastano consigli, servono norme ed elementi chiari per capire come agire in sicurezza. Servono garanzie per tutti, anche per la nostra categoria. I calciatori sono i primi a voler tornare in campo ma con la massima sicurezza".