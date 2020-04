Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni per la rivista. Queste le sue parole: "Credo che ora la previsione ottimistica sia quella di riprendere le competizioni senza pubblico: i tempi sono incerti, ma lunghi, e va garantita la sicurezza di tutti. Non assegnare i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti e i malati: i titoli si assegnano solo se ci sono le condizioni".

