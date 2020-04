Coronavirus, Spadafora: "La ripresa degli sport di squadra dovrebbe avvenire il 18 maggio, ma vedremo quali saranno le condizioni. Per questa ripresa servono protocolli rigidi"

RAI DUE - Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto durante la trasmissione Che tempo che fa, in cui ha commentato la conferenza stampa di questa sera in cui Conte ha annunciato un parziale allentamento del lockdown a partire dal 4 maggio. Inoltre il Ministro ha parlato della ripresa degli allenamenti, prevista il 18 maggio, e della possibile ripresa del campionato. Queste le sue parole.

"Sono d'accordo con le misure di riapertura per le pratiche sportive. La ripresa per gli sport di squadra dovremo attendere. Dovremo arrivare al 18 maggio ma vedremo quali saranno le condizioni in cui ci si arriverà. La ripresa deve essere graduale e per questa ripresa servono protocolli rigidi. La FIGC ha presentato un protocollo, ma il comitato tecnico scientifico ha valutato che ancora quel documento non fosse sufficiente, serviranno maggiori approfondimenti in questi giorni e solo in quel momento decideremo se andranno bene per la ripresa o meno. Con il Presidente Gravina ho un ottimo rapporto, ma se andiamo nelle singole realtà la Lega di A non mi pare incline a prendere di buon grado l'eventuale decisione da parte del Governo di sospendere allenamenti e campionati".