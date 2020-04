Coronavirus, si aggravano le condizioni di Boris Johnson: il primo ministro sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva

Le condizioni di salute di Boris Johnson, primo Ministro britannico, sembrano peggiorare con il passare delle ore. Dopo aver contratto il virus lo scorso 27 marzo ed essersi messo in isolamento volontario all'interno della propria abitazione, nella giornata di ieri è stato trasferito al St Thomas’ Hospital di Londra a causa di un peggioramento delle proprie condizioni. Secondo quanto riportato dall'emittente giornalistico inglese il primo Ministro sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva. Si aspetta di conoscere altri dettagli sulla sua situazione nelle prossime ore.

