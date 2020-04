Coronavirus, Serie A verso la ripresa: ipotesi squadre in ritiro a fine aprile

Il lockdown in Italia dovrebbe protrarsi fino al 4 maggio ma la Serie A pianifica già la ripresa degli allenamenti. Secondo quanto riporta l'emittente satellitare infatti i club del campionato italiano potrebbero portare le proprie squadre in ritiro già a fine aprile. Se la scelta dovesse essere effettivamente questa, durante la prima fase dei ritiri i giocatori verrebbero sottoposti a controlli medici costanti, in modo da ottenere l'idoneità. L'idea di portare le squadre in ritiro anticipato nasce dall'esigenza di farsi trovare pronti per l'eventuale ripresa degli allenamenti a maggio.

(Sky Sport)