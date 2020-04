Coronavirus, Rudiger in supporto dell'ospedale dove è nato: offre tre mesi di pasti alle infermiere

L'epidemia Coronavirus non ha risparmiato neanche la Germania dove si registrano 147.103 casi e 4.856 morti. In questo periodo di difficoltà, come rivelato dal portale sportivo, l'ex difensore della Roma, ora in forza al Chelsea, ha deciso di fare una donazione sostanziale per sostenere il suo paese d'origine, coprendo tre mesi di spese di ristorazione per le infermiere del Berlin Charité, l’ospedale tedesco dove è nato nel 1993. "Il mio desiderio più grande è che il numero dei contagiati sia inferiore rispetto a ieri, non la ripresa della Premier League. Il calcio non ha priorità adesso, dobbiamo solo rallentare la diffusione del virus" aveva dichiarato Rudiger qualche settimana fa a Kicker.

