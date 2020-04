Coronavirus, Rincon: "Impensabile riprendere a giocare ora"

"Non posso pensare oggi di riprendere a giocare quando sento che muoiono centinaia di persone in Italia ogni giorno. Mi sembra anche una mancanza di rispetto. Per dirla tutta non sono nemmeno sicuro che si possa riprendere questo campionato". Il calciatore venezuelano del Torino Tomas Rincon, che ha aperto una raccolta fondi ("per aiutare gli italiani bisognosi"), al telefono con l'agenzia di stampa esprime forti perplessità sul ritorno in campo della Serie A. "Ci sono interessi delle società e lo capisco, noi siamo disposti a tornare quando però ci saranno le condizioni di salute, oggi non si può" aggiunge Rincon.

"Alla gente del mio Venezuela dico di stare a casa, perché il coronavirus non può proprio essere sottovalutato. Purtroppo, anche alla luce della crisi economica, cominciano a mancare delle cose e c'è il rischio che le persone si muovano: però tenete duro e state a casa. In questi giorni penso a chi ha perso il lavoro. Non parlo della situazione politica venezuelana, anche se stiamo passando l'era più difficile della nostra storia recente. Il virus è arrivato e questo aggrava la crisi, la gente sta a casa, non lavora, manca la luce: le due cose sommate rendono tutto più difficile", ha concluso.

(ansa)