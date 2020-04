Coronavirus, raccolti quasi 100mila euro da Roma Cares grazie alla maglia speciale 'Assieme'

L'ultima iniziativa della Roma per aiutare la lotta all'epidemia Covid-19 che sta tenendo impegnata l'Italia come gran parte del mondo riguarda la vendita di magliette speciali che al posto dello sponsor mostrano la scritta "Assieme", scelta come slogan per la campagna. E la cifra raccolta, dopo appena 5 giorni, è già vicina ai 100mila euro come fa sapere il club su Twitter.





Roma Cares has raised close to €100,000 in just five days through the sale of 500 limited edition shirts adorned with the message ‘ASSIEME’ across the front.

Thank you to everyone who bought one and supported #ASRoma's 'Together' campaign ?

Full story https://t.co/kAZw4y6mMw pic.twitter.com/RsP2VA5dHi

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 14, 2020