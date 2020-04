Coronavirus, piano Uefa per la ripartenza: via il 2 agosto con l'Europa League, il 7 con la Champions

La prossima sarà una settimana importante anche per pianificare la ripresa delle coppe europee. In UEFA c'è un calendario fitto di appuntamenti: martedì è in programma una riunione con le federazioni, mercoledì sarà il turno dell’Eca e delle le leghe europee, giovedì è stato fissato invece il comitato esecutivo. Nella serie di incontri si parlerà anche delle date delle coppe. Riguardo lo scenario possibile per il nuovo via alle fasi finali di Champions ed Europa League si ipotizzano già le possibili date.

Il nuovo piano della federazione europea è stato svelato dall'emittente satellitare. Si consumerà tutto ad agosto, a campionati nazionali teoricamente terminati, sempre dopo l'ok delle autorità sanitarie e tenendo conto della data limite del 31 agosto. Si inizia dalla Champions: il 7 e l’8 agosto sono le date indicate per il ritorno degli ottavi di finale. Si giocherà ogni 3 giorni: l'11 e il 12 agosto via ai quarti di finale, con ritorno il 14 e il 15. Semifinali il 18 e il 19 per il primo round, il secondo rispettivamente il 21 e il 22, con finale il 29 allo stadio Ataturk di Istanbul. Già stata prevista, inoltre, anche la prima giornata della fase a gruppi della stagione 2020/21: si ricomincerà il 20 ottobre.

Si passa all'Europa League, discorso riguarda più da vicino la Roma. Si dovrebbe partire una settimana prima rispetto alla Champions: il 2 o il 3 agosto potrebbe giocarsi l'andata degli ottavi di finale, che vedrà i giallorossi impegnati in trasferta a Siviglia, per il 6 previsto il match di ritorno. 10 e 13 agosto i quarti di finale, 17 e 20 le semifinali, con finale il 27 all’Arena di Danzica.

(Sky Sport)