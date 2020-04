Coronavirus, Mancini: «Giusto riprendere se sarà possibile. A settembre tour de force per la Nazionale»

«Speriamo che si riprenda presto, mi manca molto vedere le partite. Come ct della Nazionale, se finisse il campionato ora sarei più contento, perché poi cominceranno ad accumularsi le partite, ma è giusto riprendere se ci sarà la possibilità»: così il ct della nazionale italiana Roberto Mancini, in una diretta Instagram con la Gazzetta dello Sport. «I giocatori e la gente hanno bisogno del calcio, che è un'industria importante - ha aggiunto - Sarebbe meglio se non si giocasse, ci sarebbe più tempo per recuperare e riposare. Al contrario, non ci sarà tempo nemmeno per allenarsi bene. Però è giusto ricominciare».

Il ct parla poi della sua Nazionale: «Abbiamo un buon gruppo e il merito va ai ragazzi. A settembre ci saranno tantissime partite, tra Nations League e qualificazione al Mondiale 2022: non sarà così semplice, avremo bisogno di tanti giocatori, convocando magari qualcuno in più dei soliti 23-24. Avremo di sicuro qualche problema in più, ma io mi auguro che la squadra continui a giocare come stava facendo, con quella qualità che piace alla gente e ovviamente continuando a vincere»