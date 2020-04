Coronavirus, lutto per Guardiola: scompare la madre del tecnico del City. Il cordoglio della Roma su Twitter

Tragico lutto per Pep Guardiola. L'allenatore del Manchester City ha perso la madre Dolores Sala Carriò, 82 anni, morta dopo aver contratto il coronavirus. A darne notizia è stato lo stesso club inglese. co una nota ufficiale. «La famiglia del Manchester City è devastata nel riferire oggi la morte della madre di Pep Guardiola, Dolores Sala Carriò a Manresa, a Barcellona, dopo aver contratto il coronavirus - si legge nella nota - Tutti coloro che sono associati al club inviano le loro più sentite condoglianze a Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro amici in questo momento così doloroso a Pep» conclude il comunicato del City.

Su Twitter è arrivato il messaggio di condoglianze della Roma, dove Guardiola ha giocato nella stagione 2001/02: "Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Dolors Sala Carrió, madre di Pep Guardiola. I nostri pensieri vanno al nostro ex giocatore e alla sua famiglia in questo momento disperatamente triste e difficile"

We are deeply saddened to learn of the passing of Dolors Sala Carrió, mother of Pep Guardiola.

Our thoughts go out to our former player and his family at this desperately sad and difficult time.

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 6, 2020