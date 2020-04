Coronavirus, Lotito: "Decreto illogico. Troveremo Immobile o Dzeko allenarsi a Villa Borghese"

RAI 2 - Il presidente della Lazio Claudio Lotito definisce 'illogioco' l'ultimo dpcm approvato dal Governo che dà la possibilità agli atleti appartenenti a sport individuali di allenarsi già dal 4 maggio e a quelli di squadra, tra cui anche evidentemente il calcio, dal 18 maggio. Il patron biancoceleste è dunque intervenuto ai microfoni del Tg2 dove ha spiegato: "Sappiamo con certezza che questo virus non scompare da qui a pochi giorni e dobbiamo abituarci a conviverci. Al di là dei diritti tv, dei valori economici, che esistono e sono importanti, quello che conta di più è far capire l'importanza del valore sociale del calcio. Se non si dovesse ripartire? Il rischio economico lo si sa, avremo dei danni gravi e irreparabili per centinaia di milioni. Il dpcm è illogico, perché un giocatore che appartiene ad uno sport individuale si può allenare nei centri sportivi e uno che appartiene agli sport di squadra non lo può fare. Troveremo Immobile e Dzeko ad allenarsi a Villa Borgese, Insigne sul Lungomare Caracciolo, è una cosa assurda".