Coronavirus, l'ospedale Spallanzani ringrazia Pellegrini, Nainggolan ed El Shaarawy per le loro donazioni (FOTO)

L'ospedale Spallanzani di Roma, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha ringraziato Lorenzo Pellegrini, Radja Nainggolan e Stephan El Shaarawy per le loro donazione e per l'impegno che i tre calciatori stanno mettendo per portare avanti la raccolta fondi per combatter il virus. Come scrive nel messaggio lo Spallanzani, grazie ai soldi donati è stato possibile acquistare portatili di reparto, che aiuteranno i ricercatori a velocizzare la diagnosi e la cura dei pazienti.

