Coronavirus, l'OMS annuncia: "Indossare la mascherina diventerà la norma"

BBC RADIO 4 - David Nabarro il portavoce dell'OMS, l'Organizzazione mondiale della sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa mattina all'emittente radiofonica britannica in cui ha parlato dell'emergenza coronavirus. Nabarro ha espresso la propria idea sul fatto che il virus difficilmente verrà debellato del tutto. Queste le sue parole: “Il coronavirus non andrà via. Non sappiamo se le persone che lo hanno avuto siano immuni né quando avremo un vaccino. Quindi qualche tipo di protezione facciale diventerà la norma, anche se solo per rassicurare le persone”.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE