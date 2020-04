Coronavirus, l'OMS all'Uefa: niente calcio fino alla fine del 2021

E' andata in scena una conference call, stando alle indiscrezioni del portale brasiliano, tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'Uefa e i principali club europei: al centro del dibattito il calendario. Per l'OMS lo scenario ideale sarebbe la sospensione delle competizioni internazionali fino alla fine del 2021. La conferenza, anziché durare un'ora come inizialmente previsto, si è prolungata ed è durata due ore e mezza, con toni accesi. Alla base del suggerimento dell'OMS all'Uefa uno studio sui rischi delle nuove ondate di contagio e sui possibili scenari.

Per i cinque top campionati europei si stima una perdita di 4,1 miliardi di euro, se le partite di questa stagione non fossero disputate. Se le competizioni venissero cancellate, il collasso sarebbe inevitabile. Alla fine della riunione non è stata presa alcuna decisione.

