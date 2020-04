Coronavirus: l'ex Roma Keita dona cibo per 30 milioni di franchi a 600 famiglie povere del Mali

Tanti i giocatori ed ex giocatori di calcio che si sono mobilitati per offrire il proprio contributo in supporto di chi è in difficoltà in questo periodo di emergenza coronavirus. Tra questi anche l'ex centrocampista della Roma Seydou Keita il quale ha donato dei beni primari per aiutare 600 famiglie della capitale del Mali Bamako: 557 sacchi di riso, 611 sacchi di miglio, 300 sacchi di zucchero, 100 lattine di olio del valore di oltre 30 milioni di FCFA. Un gesto di solidarietà in risposta alla chiamata del presidente della Repubblica Ibrahim Boubacar Keita , che ha annunciato la mobilitazione di importanti risorse finanziarie per garantire le misure di prevenzione della popolazione.

(malijet.com)

