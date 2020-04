Coronavirus, la Uefa fissa la deadline: le federazioni dovranno comunicare il piano per la ripresa entro il 25 maggio

Una lettera inviata dall'Uefa a tutte le 55 federazioni che rispondono al massimo organo del calcio europeo: questo è quanto riportato dall'emittente satellitare. Nella missiva la Uefa avrebbe fissato il termine del 25 maggio entro il quale le singole federazioni dovranno comunicare il piano per concludere la stagione calcistica al momento sospesa: se si opterà o meno per portare a termine i rispettivi campionati, come si intenderà farlo - possibilità di conclusione regolare o playoff - e come, di conseguenza, scegliere le partecipanti alle coppe europee della prossima stagione.

(Sky Sport)