Coronavirus, la FIGC mette a disposizione il Centro tecnico di Coverciano. Lunedì previsto l'arrivo dei primi pazienti

La FIGC ha deciso di aiutare le strutture ospedaliere alleggerendo il numero di pazienti nelle loro strutture mettendo a disposizione il Centro tecnico di Coverciano, Come riportato dall'emittente satellitare, da lunedì 6 aprile inizieranno ad arrivare i primi pazienti, i quali saranno tutti clinicamente guariti, anche se ancora positive al tampone: La struttura ospiterà tutti coloro che proprio per questo motivo sono costretti a restare in isolamento domiciliare ma sono impossibilitate a tornare nel proprio luogo di residenza. Oltre a tutti gli spazi comuni, sono state 54 le camere messe a disposizione per i pazienti.

(Sky TG24)