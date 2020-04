Coronavirus: Kluivert tra i 20 calciatori che si sfidano nel torneo benefico FIFA20 'Coppa Stay and Play'

Sta diventando quasi insopportabile questa lunga astinenza dal calcio. A molti manca vedere le partite e sostenere la propria squadra del cuore, e anche i calciatori non vedono l'ora di tornare a calcare il terreno di gioco. In attesa che i vari campionati riprendano (almeno è quello che si spera), i giocatori di 20 club europei sono pronti a scendere in campo, anche se solo virtualmente. Infatti la EA SPORTS FIFA 20 ha organizzato un torneo del più famoso videogame, la ' Coppa Stay and Play', a cui parteciperanno 20 professionisti di calcio tra i quali anche l'esterno della Roma Justin Kluivert. Un'iniziativa lanciata per sostenere Coronavirus Relief Fund di GlobalGiving. Infatti partecipando al torneo, EA donerà 1 milione di dollari per fornire aiuto e sostegno immediato a lungo termine alle comunità più vulnerabili colpite dal COVID-19.

Oltre a Kluivert prenderanno parte all'evento anche Nabil Bahoui dell'AIK, Sergiño Dest dell'Ajax, João Félix dell'Atletico Madrid, Jesper Lindström del Brondby, Cesar Azpilicueta del Chelsea, Achraf Hakimi del Dortmund, Jesper Karlström del Djurgården, Mo Daramy del Copenhagen, Nikolai Alho del HJK Helsinki, Trent Alexander-Arnold del Liverpool, Bruno Guimaraes del Lione, Phil Foden del Manchester City, Saîf Khaoui del Marsiglia, Juan Bernat del PSG, Mohamed Ihattaren del PSV Eindhoven, Vinicius Jr del Real Madrid, Serge Aurier del Tottenham, Fabio Silva del Porto e Manu Vallejo del Valencia.

(ea.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE