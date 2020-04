Coronavirus: il 'Signal Iduna Park' diventa un centro per i pazienti sospetti di Covid-19

Il Borussia Dortmund 'presta' la propria casa a chi ne ha più bisogno che, ad oggi, corrisponde ai possibili pazienti affetti da Coronavirus. L'iniziativa del club tedesco infatti ha trasformato un'ala del mitico 'Signal Iduna Park' in un centro per il trattamento di casi sospetti da Covid-19. Ad annunciarlo è il club tedesco tramite i propri social network.

Borussia Dortmund, in cooperation with KVWL, will renovate the North Stand of the Signal Iduna Park to serve as a treatment center for suspected COVID-19 patients. pic.twitter.com/oJLBHcYi3J

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 3, 2020