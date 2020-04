Coronavirus, il Real Madrid raggiunge l'accordo con i giocatori per la riduzione degli stipendi

Il Real Madrid, attraverso una nota ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto di aver trovato un accordo tra dirigenza e giocatori, rappresentati dal proprio capitano Sergio Ramos, per una riduzione degli stipendi per una cifra che oscillerà tra il 10% e il 20%. Tutto si modificherà a seconda dell'evoluzione del virus, che influirà sulle scelte della Lega in merito alla possibilità di portare o meno a termine la stagione. Nell'ipotesi in cui il massimo campionato spagnolo non riprenderà il taglio sarebbe del 20%, in modo da far risparmiare alle casse del club circa 50 milioni di euro, che sarebbero utilizzati per pagare i contratti dei dipendenti.

El Real Madrid C.F. reduce sus gastos para esta temporada.

Jugadores, técnicos y empleados acuerdan con el club una importante iniciativa de ahorro.#RealMadrid

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 8, 2020