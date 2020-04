Coronavirus, i tifosi di Roma e Lazio si sfidano in una gara di beneficenza. Calvo: "Sicuro che i sostenitori giallorossi ci aiuteranno in questa nuova iniziativa"

Per una volta tifosi e giocatori si invertiranno i ruoli. Domenica 26 aprile, alle ore 15, i sostenitori di Roma e Lazio si sfideranno virtualmente in una gara di generosità con i campioni del calcio che saranno fuori a spronare a donare. Un'iniziativa promossa dalla sociologa romana Fiammetta Pilozzi la quale ha organizzato questa partita 'alla rovescia' che si giocherà online su Tutticontrocovid.it, piattaforma web creata apposta gratuitamente da tecnici bergamaschi, uniti a designer della Silicon Valley.

Sul campo non ci saranno calciatori, ma il pallone si muoverà da una parte all'altra spinto solo dal volume delle donazioni: più una tifoseria donerà, più spingerà la palla verso la porta avversaria. Il ricavato sarà devoluto Centro Covid del Policlinico Tor Vergata di Roma, in lotta contro il Coronavirus. All'evento, tra gli altri parteciperanno anche Enrico Montesano, Giulio Scarpati, Enrico Vanzina, Carlo Verdone e Dino Zoff.

(www.tutticontrocovid.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

La Roma, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso nota l'adesione del club all'iniziativa. "Dall’inizio dell’emergenza coronavirus la Roma si è interrogata su come poter essere d’aiuto per la città", ha dichiarato il COO giallorosso Francesco Calvo. "In queste settimane abbiamo messo in campo diverse iniziative a supporto delle realtà locali e, nel continuare a farlo, abbiamo deciso di partecipare a questo particolare derby. I nostri tifosi hanno già dato un’ampia dimostrazione di generosità e di questo li ringraziamo, sappiamo che anche domenica ci aiuteranno in questa nuova iniziativa".

"In un momento come questo bisogna correre e continuare a riorganizzare, implementare nuovi servizi, predisporre nuove tecnologie e attrezzature, per essere pronti a ogni evenienza. Per fare tutto questo ci servono risorse ma anche sostegno da parte di tutta la comunità. Per dare coraggio a qualcuno c'è bisogno di abbracciarlo. I tifosi di sfide se ne intendono, per questo chiediamo loro di stringersi in un grande abbraccio virtuale al Policlinico di Tor Vergata, per aiutarci a rimanere saldi e forti nel derby più importante di tutti, quello della vita contro il COVID-19", ha dichiarato Tiziana Frittelli, Commissario straordinario e Direttore Generale del PTV.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE