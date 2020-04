Coronavirus, i giocatori del Brescia accettano la riduzione degli stipendi

Il Brescia ha reso noto di aver trovato un accordo con i propri calciatori, ai quali è stato ridotto lo stipendio. Come si può leggere nel comunicato del club: «la grande sensibilità e responsabilità dimostrata dai giocatori che, nella quasi totalità, hanno accettato in tempi molto rapidi le proposte di riduzione degli stipendi, al fine di tutelare l'integrità del club in un momento così delicato». Continua così, secondo le disposizioni stabilite dalla Lega, il confronto tra club e atleti per trovare un accordo sulla riduzione degli stipendi in questo periodo in cui il campionato è stato costretto a fermarsi a causa dell'emergenza per il coronavirus.

(ANSA)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE