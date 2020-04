Coronavirus: gli ultras della Roma promuovono una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà (FOTO)

Il grande cuore che contraddistingue i tifosi della Roma si vede anche e soprattutto in una fase di emergenza come quella che si sta vivendo. E infatti alcuni esponenti della parte più calda del tifo giallorosso si sono fatti promotori di una bellissima iniziativa, volta insieme a commemorare la scomparsa di Fabio il Roscio, tifoso della Roma venuto a mancare dieci anni fa, e ad aiutare le famiglie della Capitale che ora come mai attraversano un momento di difficoltà. Una raccolta fondi organizzata con la collaborazione di 'Gruppo idee', che servirà ad aiutare i meno fortunati.

Di seguito la nota pubblicata su Instagram in merito all'iniziativa.