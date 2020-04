Coronavirus, Garcia: "Dopo due mesi di stop non è possibile giocare ogni tre giorni, non è ragionevole"

L'ÉQUIPE - Rudi Garcia, attualmente tecnico del Lione ed ex allenatore della Roma, ha rilasciato questa mattina un'intervista al quotidiano sportivo francese in cui ha espresso le proprie perplessità in merito alla ripresa dei vari campionati europei. In particolare Garcia ha detto di non trovare giusto il fatto di avere a disposizione un solo mese per rimettere in forma la squadra, dopo che a causa dell'emergenza coronavirus sono ormai due i mesi di inattività dei giocatori quasi. Queste le sue parole.

"Dopo due mesi di stop non si può giocare ogni tre giorni, non è possibile, non è ragionevole. Nel gruppo non è ancora emerso un orientamento preciso, ma non siamo soddisfatti di dover giocare ogni tre giorni,così come dall'assenza di due settimane di vacanze tra la fine di questa stagione e l'inizio della prossima. Comunque io sono un privilegiato, non mi lamento per questa quarantena, non posso farlo. Ma non vedo l'ora di tornare ad allenarci e di giocare. Tutti lo vorremmo, ma a condizione di rispettare le condizioni di sicurezza per noi e i giocatori".