Coronavirus, Florenzi: "La Spagna ha preso esempio dall'Italia, ci sono meno morti e più guariti"

SKY SPORT - Tanti i protagonisti di “United per l’Italia, una partita virtuale tra calciatori a scopo benefico: da Immobile a Florenzi, passando per Zappacosta, Gollini e Materazzi. Prima di cominciare Alessandro Florenzi ha parlato della situazione in Spagna per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus: “Sono a Valencia. Diciamo, tra virgolette, che qui va bene perché abbiamo preso esempio dall’Italia e ci siamo messi prima in quarantena. Ci sono più contagiati, ma meno morti e più curati”.