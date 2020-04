Coronavirus: drive-in fuori lo stadio per guardare le partite. L'idea del Midtjylland per 'aggirare' le porte chiuse

Match a porte chiuse? I tifosi sono invitati ad assistere alle partite nel parcheggio dello stadio trasformato in drive-in con tanto di maxi schermo. L'insolita proposta arriva dalla Danimarca, a idearla l'FC Midtjylland che offrirà ai suoi tifosi una soluzione originale per assistere alle partite della squadra quando la stagione riprenderà dopo l'interruzione dovuta alla pandemia di coronavirus.

"Saremo in grado di ospitare 2.000 auto con un massimo di cinque tifosi in ciascuna vettura", ha dichiarato Mads Hviid Jakobsen, portavoce del club vincitore del campionato danese nella stagione 2017- 2018 e attualmente capolista. Secondo le previsioni, il campionato danese, la Superligaen, potrebbe riprendere durante la seconda metà di maggio. "Prevediamo che la prima partita si giocherà tra il 21 maggio e il 31 maggio -ha sottolineato Jakobsen-. Se l'iniziativa si rivelerà di successo possiamo arrivare fino al 12.000 auto, abbastanza per soddisfare fino a 60.000 tifosi", molto più della capienza della MCH Arena di Herning che può ospitare 11.800 persone.