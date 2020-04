Coronavirus, Diaconale: "Da Lotito nessun guanto di sfida alla Juventus. Vuole giocare per difendere il sistema"

«L'intervista del presidente era rivolta a ribadire la necessità della ripresa per garantire la sopravvivenza del sistema calcio. Invece è stata trasformata in un guanto di sfida di Lotito alla Juventus per decidere lo scudetto in una partita unica. In realtà il presidente ha fatto un'ipotesi astratta, all'interno di un discorso che sottolineava la necessità, per il bene del sistema, di far ripartire il campionato. È la posizione che porta avanti ormai da settimane e che ha ribadito nel corso di questa intervista. Era un'ipotesi, non un 'guanto di sfida' lanciato alla Juventus». Lo dice il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, alla radio del club biancoceleste. «La ripresa dovrà riguardare tutti, non solo Lazio e Juventus e non solo per assegnare il titolo -prosegue Diaconale-. Anche per evitare una marea di ricorsi che potrebbero esserci in caso di classifica cristallizzata che andrebbe a incidere su retrocessioni e promozioni. Ripartire per scongiurare danni economici e contenziosi: questo è il punto principale. Quella del presidente Lotito è sempre stata una battaglia per la difesa del sistema».