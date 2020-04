LIVE - Coronavirus, dalla Figc: non c'era nessun accordo o date con Spadafora per la ripresa. Ceferin: "Calcio necessario per uscire dalla crisi". Il protocollo della Ligue1: mascherine e distanza di 4 metri in allenamento

Quando mancano 6 giorni allo scadere dell'attuale lockdown che poi verrà surclassato da quello presentato due sere fa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il calcio continua a discutere su modi e tempi per la ripresa. Queste tutte le notizie, aggiornate in tempo reale, sul mondo dello sport e del calcio in particolare:

11.40 - Il calcio francese è pronto a ripartire, oggi pomeriggio il premier Edouard Philippe presenterà il piano per la 'fase 2' dell'emergenza coronavirus e tra le misure attese c'è il via libera al calcio professionistico che si spera possa arrivare il prossimo 11 maggio data del termine del confinamento per tutti i cittadini transalpini. L'Equipe ha anticipato alcuni dei contenuti presenti nel protocollo sanitario stilato dagli esperti di Lega, Federazione e Associazione dei medici sociali.

Tra le misure previste ci sarà l'ingresso nei centri di allenamento solo a chi non avrà una temperatura superiore a 37,8 gradi. All'interno delle strutture adibite a zona allenamento dei club si potrà circolare solo indossando mascherine protettive. Il protocollo incoraggia gli esercizi all'aperto e indica come prioritaria una riorganizzazione degli spazi interni per garantire il distanziamento sociale di salette di cura e massaggio. Le attrezzature per la preparazione atletica e il materiale sanitario saranno disinfettate dopo ogni utilizzo. I pasti non si consumeranno a mensa ma singolarmente nelle proprie stanze. A giocatori e staff sarà chiesto di rivedere le loro abitudini e la vita di gruppo. La distanza tra i giocatori sarà di due metri nei momenti di riposo e di quattro durante gli allenamenti. La ripresa sarà graduale e suddivisa in 4 step: controlli medici, ripresa individuale, a piccoli gruppi e, infine, allenamenti collettivi. L'obiettivo della Ligue1 è una ripresa della massima serie il 17 giugno.

11.00 - "Il Coronavirus è un qualcosa di terribile, ma non è l'Apocalisse. Usciremo dalla crisi. Per superare questa crisi il calcio è necessario, perché trasmette gioia e positività alla gente. In nessun modo questa pandemia porrà fine al nostro sport". Ne è convinto il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, intervenuto in occasione del centenario della Federcalcio slovena. "Ci vorrà del tempo, ma i fan torneranno a riempire nuovamente gli stadi con passione ed emozioni. Il nostro sport affronta una sfida senza precedenti con l'emergenza coronavirus. La Uefa -spiega il n.1 dell'Uefa- vuole aiutare le federazioni a rispondere in modo appropriato alle circostanze specifiche. Di conseguenza, abbiamo deciso di destinare fino a 4,3 milioni di euro a federazione per il resto di questa stagione e per la successiva. Ogni federazione affiliata potrà usare i fondi, oltre a parte dei fondi d'investimento, come ritiene opportuno per ricostruire una comunità del calcio danneggiata". E sui 236,5 milioni di euro destinati da Nyon alla federazioni europee, Ceferin conclude. "Credo che sia una decisione responsabile per aiutare la comunità del calcio il più possibile. Sono fiero che il calcio stia dimostrando unità durante questa crisi - aggiunge il dirigente sloveno -. Senza dubbio, il calcio sarà al centro delle attività che consentiranno alla gente di tornare alla normalità, quando sarà il momento. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che sia in grado di rispondere all'appello".

10.30 - "Nessun accordo e nessuna indicazione di date" per la ripresa del campionato: lo dicono all'agenzia di stampa fonti Figc con riferimento alla polemica di ieri sera tra la Lega di A e il ministro Spadafora sulla riunione tra le componenti del calcio italiano dello scorso 22 aprile. Durante il confronto in video conferenza, spiegano a via Allegri, "è stata la Lega di Serie A a manifestarne l'esigenza, non appena le condizioni lo avessero consentito".

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intende approfondire la situazione nella riunione del prossimo consiglio Federale dell'8 maggio, anche per questo tali "fughe in avanti sono ritenute dannose per il calcio italiano".

